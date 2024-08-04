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4 августа, 04:41

На Западе ожидают удар Ирана по Израилю в понедельник

Axios: США и Израиль ожидают, что Иран нанесёт удар 5 августа

Иран может нанести удар возмездия по израильской территории в понедельник, пишет портал Axios со ссылкой на официальные лица США и Израиля. Это может произойти из-за эскалации конфликта.

"Три американских и израильских официальных лица сказали, что они ожидают, что Иран атакует Израиль уже в понедельник", — сообщается на сайте портала.

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Напомним, 31 июля стало известно о смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара. Он был убит в резиденции в Тегеране, куда прибыл ради церемонии инаугурации президента Ирана. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль. Иран уже пообещал израильской стороне возмездие за её "трусливые действия".

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Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Анатолий Симоненко
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