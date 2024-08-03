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Регион
3 августа, 18:37

Переговоры по Газе зашли в тупик

Журналист Равид: Переговоры в Каире об остановке огня в Газе не дали результата

Переговоры по вопросу освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа, которые сегодня прошли в Каире с участием делегации Израиля, не дали результата и даже наоборот — обернулись тупиком. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид.

"Два израильских чиновника сказали мне, что переговоры, которые израильская делегация провела в Каире в субботу, не привели к прорыву, также они подчеркнули, что переговоры зашли в тупик, и возможное соглашение по заложникам и прекращению огня ещё далеко",объяснил он на личной странице в социальной сети X.

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Ранее перспективы достижения перемирия в секторе Газа прокомментировал президент Штатов Джо Байден. Журналисты спросили у него, считает ли политик, что убийство руководителя политического бюро ХАМАС Исмаила Хании окончательно поставило крест на возможности прекращения огня. Отдадим главе США должное — вопреки обыкновению он дал очень чёткий ответ: "Это не помогло".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serdarkeskiin

Юрий Лысенко
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