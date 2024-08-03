Переговоры по Газе зашли в тупик

Переговоры по вопросу освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа, которые сегодня прошли в Каире с участием делегации Израиля, не дали результата и даже наоборот — обернулись тупиком. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид.

"Два израильских чиновника сказали мне, что переговоры, которые израильская делегация провела в Каире в субботу, не привели к прорыву, также они подчеркнули, что переговоры зашли в тупик, и возможное соглашение по заложникам и прекращению огня ещё далеко", — объяснил он на личной странице в социальной сети X.