Байден: Убийство Хании не помогло установить перемирие в Секторе Газа

Президент США Джо Байден признал, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании никак не поспособствовало продвижению ситуации в вопросе о перемирии в Секторе Газа.

"Это не помогло", — ответил он журналистам, спросившим, не считает ли он, что убийство Хании свело на нет все перспективы по прекращению боевых действий в Газе.