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2 августа, 07:33

Байден: Убийство Хании не помогло установить перемирие в Секторе Газа

Толпа на церемонии прощания с Исмаилом Ханией. Фото © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Толпа на церемонии прощания с Исмаилом Ханией. Фото © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Президент США Джо Байден признал, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании никак не поспособствовало продвижению ситуации в вопросе о перемирии в Секторе Газа.

"Это не помогло", — ответил он журналистам, спросившим, не считает ли он, что убийство Хании свело на нет все перспективы по прекращению боевых действий в Газе.

ЕС и США провели переговоры для предотвращения войны из-за убийства Хании
ЕС и США провели переговоры для предотвращения войны из-за убийства Хании

Напомним, что Хания погиб в Тегеране, когда на его дом было совершено нападение. В зарубежных СМИ считают, что всему виной бомба, которая была заложена в доме около двух месяцев назад. В Иране уверены, что ответственность за смерть главы политбюро ХАМАС лежит на руководстве Израиля.

Владимир Озеров
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