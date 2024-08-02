Байден: Убийство Хании не помогло установить перемирие в Секторе Газа
Толпа на церемонии прощания с Исмаилом Ханией. Фото © ТАСС / AP / Vahid Salemi
Президент США Джо Байден признал, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании никак не поспособствовало продвижению ситуации в вопросе о перемирии в Секторе Газа.
"Это не помогло", — ответил он журналистам, спросившим, не считает ли он, что убийство Хании свело на нет все перспективы по прекращению боевых действий в Газе.
Напомним, что Хания погиб в Тегеране, когда на его дом было совершено нападение. В зарубежных СМИ считают, что всему виной бомба, которая была заложена в доме около двух месяцев назад. В Иране уверены, что ответственность за смерть главы политбюро ХАМАС лежит на руководстве Израиля.