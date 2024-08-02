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1 августа, 22:52

В Иране заявили об ответственности Израиля за гибель Хании

Fars: Итоги расследования говорят об ответственности Израиля за гибель Хании

Итоги предварительного расследования говорят о том, что Израиль несёт ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Соответствующие сведения распространило иранское агентство Fars.

"Эта военная акция была проведена израильским режимом", — сообщили журналисты.

Они также рассказали, что в момент нападения Хания был на четвёртом этаже своей резиденции в районе Зафарания, расположенном в иранской столице. Помимо этого в материале утверждается, что в строение, где во время атаки находился один из лидеров ХАМАС, попал разрушивший часть крыши снаряд.

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Напомним, Хания был убит в Тегеране в результате нападения на его дом, в котором также погиб один из его телохранителей. Некоторые зарубежные средства массовой информации сообщали, что убийство могло быть совершено с помощью бомбы, которую установили в гостевом доме около двух месяцев назад.

Обложка ©

Pixabay / mohammadshahhosseini

Алексей Соловьёв
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