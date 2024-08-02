В Иране заявили об ответственности Израиля за гибель Хании

Они также рассказали, что в момент нападения Хания был на четвёртом этаже своей резиденции в районе Зафарания, расположенном в иранской столице. Помимо этого в материале утверждается, что в строение, где во время атаки находился один из лидеров ХАМАС, попал разрушивший часть крыши снаряд.