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1 августа, 20:04

Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании

Эрдоган объявил 2 августа днём национального траура в Турции в память о Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2 августа в стране днём национального траура в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Соответствующий указ был подписан после трагического инцидента в Тегеране, где один из лидеров палестинского движения погиб в результате израильского удара по его резиденции.

"Чтобы продемонстрировать нашу поддержку палестинскому делу и солидарность с палестинскими братьями и сёстрами после гибели Исмаила Хании, объявляю национальный траур 2 августа", заявил Эрдоган в соцсетях, сопроводив пост публикацией указа.

В соответствии с указом, 2 августа флаги в диппредставительствах по всему миру и в государственных учреждениях будут приспущены.

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Напомним, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате нападения на его дом, в котором также погиб один из его телохранителей. По информации американской газеты The New York Times, убийство было совершено с помощью бомбы, которую установили в гостевом доме около двух месяцев назад.

Кирилл Сосновских
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