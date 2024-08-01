Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2 августа в стране днём национального траура в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Соответствующий указ был подписан после трагического инцидента в Тегеране, где один из лидеров палестинского движения погиб в результате израильского удара по его резиденции.

"Чтобы продемонстрировать нашу поддержку палестинскому делу и солидарность с палестинскими братьями и сёстрами после гибели Исмаила Хании, объявляю национальный траур 2 августа", — заявил Эрдоган в соцсетях, сопроводив пост публикацией указа.