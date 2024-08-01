Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании
Эрдоган объявил 2 августа днём национального траура в Турции в память о Хании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2 августа в стране днём национального траура в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Соответствующий указ был подписан после трагического инцидента в Тегеране, где один из лидеров палестинского движения погиб в результате израильского удара по его резиденции.
"Чтобы продемонстрировать нашу поддержку палестинскому делу и солидарность с палестинскими братьями и сёстрами после гибели Исмаила Хании, объявляю национальный траур 2 августа", — заявил Эрдоган в соцсетях, сопроводив пост публикацией указа.
В соответствии с указом, 2 августа флаги в диппредставительствах по всему миру и в государственных учреждениях будут приспущены.
Напомним, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате нападения на его дом, в котором также погиб один из его телохранителей. По информации американской газеты The New York Times, убийство было совершено с помощью бомбы, которую установили в гостевом доме около двух месяцев назад.