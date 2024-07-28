Эрдоган пригрозил Израилю вводом войск как "в Карабах и Ливию"

Турция может направить войска в Израиль, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи с новой атакой еврейского государства на Газу. При авианалёте ЦАХАЛ на школу в секторе погибли минимум 30 человек и более 100 были ранены.

"Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Мы просто должны быть сильными, чтобы иметь возможность сделать эти шаги", — сказал глава государства во время выступления перед партией.