Эрдоган пригрозил Израилю вводом войск как "в Карабах и Ливию"
Эрдоган: Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию
Турция может направить войска в Израиль, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи с новой атакой еврейского государства на Газу. При авианалёте ЦАХАЛ на школу в секторе погибли минимум 30 человек и более 100 были ранены.
"Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Мы просто должны быть сильными, чтобы иметь возможность сделать эти шаги", — сказал глава государства во время выступления перед партией.
Напомним, Эрдоган не раз открыто критиковал израильские власти из-за событий в секторе Газа. В апреле он назвал премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху "Гитлером нашего времени". По словам главы Турции, происходящее в регионе является геноцидом. Позже стало известно, что Турция больше не ведёт интенсивную торговлю с Израилем.
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