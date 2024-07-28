Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 18:56

Эрдоган пригрозил Израилю вводом войск как "в Карабах и Ливию"

Эрдоган: Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию

Турция может направить войска в Израиль, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи с новой атакой еврейского государства на Газу. При авианалёте ЦАХАЛ на школу в секторе погибли минимум 30 человек и более 100 были ранены.

"Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Мы просто должны быть сильными, чтобы иметь возможность сделать эти шаги", — сказал глава государства во время выступления перед партией.

Эрдоган: Товарооборот между Турцией и Израилем в размере $9,5 млрд прекращён
Эрдоган: Товарооборот между Турцией и Израилем в размере $9,5 млрд прекращён

Напомним, Эрдоган не раз открыто критиковал израильские власти из-за событий в секторе Газа. В апреле он назвал премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху "Гитлером нашего времени". По словам главы Турции, происходящее в регионе является геноцидом. Позже стало известно, что Турция больше не ведёт интенсивную торговлю с Израилем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Александра Мышляева
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров