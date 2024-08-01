Главу политбюро ХАМАС могла убить бомба, которую спрятали в его доме 2 месяца назад
NYT: Хания был убит при взрыве бомбы, заложенной заранее в гостевом доме
Исмаил Хания. Обложка © TACC / Zuma / Ashraf Amra
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране с помощью бомбы, которую тайно установили примерно два месяца назад в гостевом доме. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Речь идёт о гостевом доме, который находится под управлением и охраной Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и является частью большого жилого комплекса в престижном районе Тегерана. По данным журналистов, бомба была взорвана дистанционно, когда Хания вместе с телохранителем вошёл в свой номер. Как взрывное устройство спрятали там, пока неясно, но ближневосточные чиновники в разговоре с изданием заявили, что планирование убийства заняло месяцы и потребовало тщательного наблюдения за комплексом. Известно, что Хания несколько раз останавливался в этом гостевом доме, когда до этого приезжал в Тегеран.
Напомним, что утром 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль. Стоит отметить, что президент Ирана Масуд Пезешкиан впоследствии заявил, что Исламская Республика будет защищать свою территориальную целостность и достоинство, а еврейское государство ответит за содеянное.