Главу политбюро ХАМАС могла убить бомба, которую спрятали в его доме 2 месяца назад

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране с помощью бомбы, которую тайно установили примерно два месяца назад в гостевом доме. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

Речь идёт о гостевом доме, который находится под управлением и охраной Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и является частью большого жилого комплекса в престижном районе Тегерана. По данным журналистов, бомба была взорвана дистанционно, когда Хания вместе с телохранителем вошёл в свой номер. Как взрывное устройство спрятали там, пока неясно, но ближневосточные чиновники в разговоре с изданием заявили, что планирование убийства заняло месяцы и потребовало тщательного наблюдения за комплексом. Известно, что Хания несколько раз останавливался в этом гостевом доме, когда до этого приезжал в Тегеран.