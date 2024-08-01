ЕС и США провели переговоры для предотвращения войны из-за убийства Хании

Высокопоставленные дипломаты из Европейского Союза и Соединённых Штатов, находясь на Ближнем Востоке, провели срочные переговоры по поводу убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Соответствующую информацию со ссылкой на неназванные источники предоставила газета Financial Times (FT).

Журналисты сообщили, что в Тегеране на эту тему провёл "жизненно важные переговоры" замруководителя внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора. В это же время в Саудовской Аравии тем же самым занимался отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку координатор Совета национальной безопасности Белого дома Бретт Макгурк.