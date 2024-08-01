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1 августа, 04:50

ЕС и США провели переговоры для предотвращения войны из-за убийства Хании

FT: ЕС и США пытаются не допустить войну на Ближнем Востоке после убийства Хании

Высокопоставленные дипломаты из Европейского Союза и Соединённых Штатов, находясь на Ближнем Востоке, провели срочные переговоры по поводу убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Соответствующую информацию со ссылкой на неназванные источники предоставила газета Financial Times (FT).

Журналисты сообщили, что в Тегеране на эту тему провёл "жизненно важные переговоры" замруководителя внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора. В это же время в Саудовской Аравии тем же самым занимался отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку координатор Совета национальной безопасности Белого дома Бретт Макгурк.

Неназванные официальные лица рассказали представителям американского СМИ о том, что дискуссии были сконцентрированы на уговорах в отношении Ирана, чтобы Исламская Республика не стала отвечать на случившееся Израилю. Один из западных дипломатов, вовлечённых в переговорный процесс, подчеркнул в беседе с газетой, что со вчерашней ночи этим заняты все его коллеги.

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Напомним, что утром 31 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели Хании в Тегеране. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль. Стоит отметить, что президент Ирана Масуд Пезешкиан впоследствии заявил, что Исламская Республика будет защищать свою территориальную целостность и достоинство, а еврейское государство ответит за содеянное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Алексей Соловьёв
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