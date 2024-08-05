Иран через Венгрию пригрозил Израилю скорой атакой

Иранские силы планируют нанести удары по Израилю, причём Тегеран предпочёл не предупреждать Тель-Авив напрямую, а передал сообщение о готовящейся атаке через главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет The Jerusalem Post.