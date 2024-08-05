Иран через Венгрию пригрозил Израилю скорой атакой
The Jerusalem Post: Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иранские силы планируют нанести удары по Израилю, причём Тегеран предпочёл не предупреждать Тель-Авив напрямую, а передал сообщение о готовящейся атаке через главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет The Jerusalem Post.
Газета отмечает, что Сийярто уже связался по телефону со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем. Издание уточняет, что руководителю МИД Венгрии звонил исполняющий обязанности главы иранского дипведомства Али Багери Кани.
Напомним, в последнее время всё чаще говорят о неизбежной атаке Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" по Израилю из-за гибели в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Ответственность радикалы возложили на США и Израиль. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию исламской республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.
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