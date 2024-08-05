Политолог объяснил, зачем американцы тайно посетили Иран и почему они боятся Нетаньяху
Политолог Гамбашидзе: Американцы тайно посетили Иран из-за страха большой войны
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
На днях кувейтская газета "Аль-Джарид" сообщила, что чиновники США 1 августа тайно прибыли в Иран, чтобы предупредить: Вашингтон не хочет большой войны на Ближнем Востоке. Во время встречи американская сторона заверила иранцев, что Штаты не знали о готовящемся убийстве главы политофиса палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. При этом заокеанские гости подчеркнули, что нахождение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху у власти не служит интересам еврейского государства, ведь мировая безопасность, по их мнению, страдает из-за его действий. Они призвали Иран "не играть в игры" Нетаньяху.
Политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru указал, что сейчас США, а точнее Демократическая партия, очень боятся начала большой войны на Ближнем Востоке.
"Потому что такая война будет показателем того, насколько американское лидерство является фикцией, насколько США, даже с тремя авианосными группировками, не способны контролировать ситуацию в этом макрорегионе. Американцев устроила бы "маленькая победоносная" война. Но как раз её в меню событий не прописано", — отметил он.
При этом эксперт указал, что американская дипломатия хочет не допустить войны, продолжая защищать Израиль. В связи с этим Вашингтон может попытаться напугать Иран прямым участием авианосных группировок в конфликте. Политолог подчеркнул, что усилия США "торпедируются" поведением Израиля, так как правящим кругам еврейского государства как раз нужна война. Она является условием их сохранения у власти.
"Израиль последовательно провоцирует Иран, и Ирану всё труднее сдерживаться. После убийства Хании нужно ударить по Израилю. Можно ли это сделать так, чтобы не началась большая война? Ответа на этот вопрос мы не знаем", — добавил Гамбашидзе.
По его словам, для Вашингтона также важно, как на выборах президента в ноябре поведут себя избиратели-евреи. В связи с этим политолог назвал Нетаньяху очень опасным для американцев партнёром, которого администрация Байдена сравнивает с лидером РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
"Иначе говоря, Нетаньяху — это консервативный правый политик, предельно неудобный для американских союзников. Он сам это понимает и демонстрирует, достаточно вспомнить его последний разговор на повышенных тонах с [президентом США] Джо Байденом", — заключил собеседник Life.ru.
В последнее время всё чаще говорят о неизбежной атаке Ирана и шиитского движения "Хезболла" по Израилю из-за гибели в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Ответственность радикалы возложили на США и Израиль. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию исламской республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.