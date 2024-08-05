Политолог объяснил, зачем американцы тайно посетили Иран и почему они боятся Нетаньяху

На днях кувейтская газета "Аль-Джарид" сообщила, что чиновники США 1 августа тайно прибыли в Иран, чтобы предупредить: Вашингтон не хочет большой войны на Ближнем Востоке. Во время встречи американская сторона заверила иранцев, что Штаты не знали о готовящемся убийстве главы политофиса палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. При этом заокеанские гости подчеркнули, что нахождение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху у власти не служит интересам еврейского государства, ведь мировая безопасность, по их мнению, страдает из-за его действий. Они призвали Иран "не играть в игры" Нетаньяху.

Политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru указал, что сейчас США, а точнее Демократическая партия, очень боятся начала большой войны на Ближнем Востоке.

"Потому что такая война будет показателем того, насколько американское лидерство является фикцией, насколько США, даже с тремя авианосными группировками, не способны контролировать ситуацию в этом макрорегионе. Американцев устроила бы "маленькая победоносная" война. Но как раз её в меню событий не прописано", — отметил он.

При этом эксперт указал, что американская дипломатия хочет не допустить войны, продолжая защищать Израиль. В связи с этим Вашингтон может попытаться напугать Иран прямым участием авианосных группировок в конфликте. Политолог подчеркнул, что усилия США "торпедируются" поведением Израиля, так как правящим кругам еврейского государства как раз нужна война. Она является условием их сохранения у власти.

"Израиль последовательно провоцирует Иран, и Ирану всё труднее сдерживаться. После убийства Хании нужно ударить по Израилю. Можно ли это сделать так, чтобы не началась большая война? Ответа на этот вопрос мы не знаем", — добавил Гамбашидзе.

По его словам, для Вашингтона также важно, как на выборах президента в ноябре поведут себя избиратели-евреи. В связи с этим политолог назвал Нетаньяху очень опасным для американцев партнёром, которого администрация Байдена сравнивает с лидером РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.