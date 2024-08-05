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Регион
5 августа, 00:52

В США пообещали помочь Израилю защититься от атак, подключив союзников

CNN: США подключат союзников, чтобы сообща защитить Израиль от атак

Америка привлечёт силы союзников и партнёров, чтобы сообща защитить Израиль от предполагаемой атаки со стороны Ирана. Об этом CNN заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер. По его словам, Тель-Авив имеет дело с экстраординарной угрозой.

"Соединённые Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости", — пояснил Файнер.

Он обратил внимание, что изменения боеготовности американских сил в регионе подразумевают подготовку к предполагаемой атаке Израиля со стороны как Ирана, так и другого противника.

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Причиной обострения на Ближнем Востоке стала смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в Тегеране. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. В Иране уже пригрозили "суровым наказанием" израильской стороне. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию исламской республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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