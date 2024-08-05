В США пообещали помочь Израилю защититься от атак, подключив союзников

Америка привлечёт силы союзников и партнёров, чтобы сообща защитить Израиль от предполагаемой атаки со стороны Ирана. Об этом CNN заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер. По его словам, Тель-Авив имеет дело с экстраординарной угрозой.

"Соединённые Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости", — пояснил Файнер.