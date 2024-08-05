WSJ: Иран отверг попытки США добиться смягчения реакции на убийство Хании

Попытки Вашингтона при поддержке ближневосточных союзников добиться смягчения ответа Тегерана на убийство главы политбюро суннитской группировки ХАМАС Исмаила Хании силами ЦАХАЛ не увенчались успехом. Об этом со ссылкой на источники сообщили в The Wall Street Journal.

"Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию", — уточнили в газете.