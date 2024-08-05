WSJ: Иран отверг попытки США добиться смягчения реакции на убийство Хании
Попытки Вашингтона при поддержке ближневосточных союзников добиться смягчения ответа Тегерана на убийство главы политбюро суннитской группировки ХАМАС Исмаила Хании силами ЦАХАЛ не увенчались успехом. Об этом со ссылкой на источники сообщили в The Wall Street Journal.
"Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию", — уточнили в газете.
По данным издания, в обращении к Тегерану Соединённые Штаты сначала пытались запугать страну, пригрозив ответной реакцией. Затем Вашингтон намекнул, что Ирану легче дастся процесс разрядки отношений с Западом, если он проявит сдержанность по отношению к Израилю.
Напомним, что Иран готовит "быстрый и жёсткий" ответ Израилю после убийства главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию исламской республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.
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