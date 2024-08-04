СМИ узнали о гневном разговоре Байдена с Нетаньяху

Вспышка данного гнева у Байдена произошла после того, как премьер отчитался главе США о "подвижках" в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках, утверждает издание. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что несмотря на убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение всё равно смогут достигнуть сделки о прекращении огня.