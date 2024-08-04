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4 августа, 08:13

СМИ узнали о гневном разговоре Байдена с Нетаньяху

Times of Israel: Байден призвал премьера Израиля Нетаньяху прекратить нести чушь

Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден резко высказался в сторону политика. Глава Белого дома использовал вовсе недипломатичный язык, сообщает The Times of Israel.

"Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг "прекратить нести чушь", — говорится в публикации.

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Вспышка данного гнева у Байдена произошла после того, как премьер отчитался главе США о "подвижках" в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках, утверждает издание. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что несмотря на убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение всё равно смогут достигнуть сделки о прекращении огня.

Напомним, что утром 31 июля Корпус стражей исламской революции объявил о смерти Хании в результате ракетного удара. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль. В Иране уже пообещали израильской стороне возмездие за её "трусливые действия".

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Наталья Афонина
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