Уже сегодня: Блинкен раскрыл союзникам подробности предполагаемой атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль

Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" могут атаковать Израиль уже сегодня, 5 августа. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам из стран "Большой семёрки", пишет портал Axios со ссылкой на источники.

США, как утверждается, считают, что Иран и "Хезболла" примут ответные меры на последние действия Тель-Авива, однако пока неясно, какую именно форму примет удар. Причём Штаты не знают точного времени начала атаки, но речь может идти о 24–48 часах. Говоря с союзниками об увеличении присутствия американской армии в регионе, госсекретарь указал, что это якобы преследует "исключительно оборонительные цели".