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Регион
5 августа, 06:04

Уже сегодня: Блинкен раскрыл союзникам подробности предполагаемой атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль

Axios: Блинкен сообщил G7, что Иран может атаковать Израиль 5 августа

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" могут атаковать Израиль уже сегодня, 5 августа. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам из стран "Большой семёрки", пишет портал Axios со ссылкой на источники.

США, как утверждается, считают, что Иран и "Хезболла" примут ответные меры на последние действия Тель-Авива, однако пока неясно, какую именно форму примет удар. Причём Штаты не знают точного времени начала атаки, но речь может идти о 24–48 часах. Говоря с союзниками об увеличении присутствия американской армии в регионе, госсекретарь указал, что это якобы преследует "исключительно оборонительные цели".

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Напомним, на фоне возросшей напряжённости на Ближнем Востоке из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании начали появляться сообщения о скорой атаке Ирана и "Хезболлы" по Израилю. Ответственность за это была возложена на Вашингтон и Тель-Авив. Несмотря на мнение Штатов, также считается, что удар может состояться 12 августа — в день траура еврейского народа.

Матвей Константинов
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