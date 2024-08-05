Уже сегодня: Блинкен раскрыл союзникам подробности предполагаемой атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль
Axios: Блинкен сообщил G7, что Иран может атаковать Израиль 5 августа
Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" могут атаковать Израиль уже сегодня, 5 августа. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам из стран "Большой семёрки", пишет портал Axios со ссылкой на источники.
США, как утверждается, считают, что Иран и "Хезболла" примут ответные меры на последние действия Тель-Авива, однако пока неясно, какую именно форму примет удар. Причём Штаты не знают точного времени начала атаки, но речь может идти о 24–48 часах. Говоря с союзниками об увеличении присутствия американской армии в регионе, госсекретарь указал, что это якобы преследует "исключительно оборонительные цели".
Напомним, на фоне возросшей напряжённости на Ближнем Востоке из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании начали появляться сообщения о скорой атаке Ирана и "Хезболлы" по Израилю. Ответственность за это была возложена на Вашингтон и Тель-Авив. Несмотря на мнение Штатов, также считается, что удар может состояться 12 августа — в день траура еврейского народа.