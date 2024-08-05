В Израиле задумались о превентивном нанесении удара по Ирану

Как уточняет издание, 4 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху устроил совещание с руководством армии и спецслужб. На встрече присутствовали министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. На совещании уточнялось, что превентивный удар может быть нанесён, только если будет абсолютно точно известно, что Иран планирует совершить нападение.