В Израиле задумались о превентивном нанесении удара по Ирану
The Times of Israel: Израиль может превентивно ударить по Ирану в случае угрозы
Израиль допускает возможность нанесения по Ирану превентивного удара, если атака со стороны Тегерана станет неизбежной, пишет газета The Times of Israel.
Как уточняет издание, 4 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху устроил совещание с руководством армии и спецслужб. На встрече присутствовали министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. На совещании уточнялось, что превентивный удар может быть нанесён, только если будет абсолютно точно известно, что Иран планирует совершить нападение.
В последние дни всё чаще говорят о неизбежной атаке Ирана и шиитского движения "Хезболла" по Израилю из-за смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в Тегеране. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию Исламской Республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.
X / Israel Defense Forces