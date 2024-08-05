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5 августа, 12:29

Захарова предложила увековечить Байдена в ошмётках техники ВСУ

Захарова: Байден заслужил памятник из обломков оружия ВСУ вместо горы Рашмор

Джо Байден, если бы был изображён на горе Рашмор в США. Обложка © Kandinsky / Life.ru

Джо Байден, если бы был изображён на горе Рашмор в США. Обложка © Kandinsky / Life.ru

Президента США Джо Байдена можно увековечить в памятнике из обломков американского оружия, поставляемого ВСУ. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда". Она отреагировала на предложение экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси разместить анфас Байдена на горе Рашмор.

"Если и делать ему скульптуру, то из обломков поставляемого на Украину западного оружия, уничтоженного российскими Вооружёнными силами", — сказала Захарова.
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Напомним, ранее Пелоси назвала Байдена подходящим кандидатом для размещения на знаменитой горе Рашмор в США, на которой также изображены портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. По её словам, Байден является "последовательным" президентом. Также к достижениям политика Пелоси отнесла "сильное" руководство саммитом Североатлантического альянса.

Николай Рюмин
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