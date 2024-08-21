Он несерьёзен: В США заявили, что Зеленский сделал капитуляцию Украины неизбежной
Полковник Дэвис: Украине придётся капитулировать после атаки на Курскую область
Киеву не стоит ждать предложения о мирных переговорах от России после того, как ВСУ атаковали Курскую область. Такое мнение высказал полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис во время интервью на ютуб-канале Dialogue Works.
«Теперь Россия может методично просто сокрушить [Владимира Зеленского], а затем продолжить, пока не добьётся военной победы. Тогда не придётся беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий», — заявил военный эксперт.
Он добавил, что Киев рассчитывал усилить свои позиции на переговорах, атаковав Курскую область, но получит в итоге совсем обратный результат. Офицер также напомнил о том, как украинскому руководству предлагали выгодные условия в 2022 году, в нынешнем июне президент России Владимир Путин даже озвучил вполне лояльные критерии мирного плана, но Владимир Зеленский каждый раз отказывался.
«Он несерьёзно относится к урегулированию путём переговоров», — подытожил Дэвис.
Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, на фоне звучавших перед этим от представителей киевского режима заявлений о готовности к переговорам с Москвой. Цели и перспективы украинской операции в регионе не вполне ясны до сих пор, но одного Киев точно добился: руководство России, неоднократно заявлявшее на протяжении двух с половиной лет о готовности к мирному урегулированию, кардинально пересмотрело своё отношение к этому вопросу. Владимир Путин после начала украинской операции в Курской области заявил, что с теми, кто наносит удары по гражданским, говорить не о чём. Глава МИД Сергей Лавров опроверг все сообщения о дипломатических контактах с Киевом, а Министерство иностранных дел РФ официально исключило такую возможность. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал, что Незалежная умоется кровью после попытки вторгнуться в Курскую область, а спикер МИД Мария Захарова заявила, что с «бандитской хунтой» не о чём говорить.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin