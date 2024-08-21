Он несерьёзен: В США заявили, что Зеленский сделал капитуляцию Украины неизбежной

Киеву не стоит ждать предложения о мирных переговорах от России после того, как ВСУ атаковали Курскую область. Такое мнение высказал полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис во время интервью на ютуб-канале Dialogue Works.

«Теперь Россия может методично просто сокрушить [Владимира Зеленского], а затем продолжить, пока не добьётся военной победы. Тогда не придётся беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий», — заявил военный эксперт.

Он добавил, что Киев рассчитывал усилить свои позиции на переговорах, атаковав Курскую область, но получит в итоге совсем обратный результат. Офицер также напомнил о том, как украинскому руководству предлагали выгодные условия в 2022 году, в нынешнем июне президент России Владимир Путин даже озвучил вполне лояльные критерии мирного плана, но Владимир Зеленский каждый раз отказывался.