Медведев обещал Украине "радикально больше гробов" вместо мира за террор в Курской области
Медведев исключил мирные переговоры с Украиной после захода ВСУ под Курск
После вторжения украинской армии в Курскую область ни о каких переговорах с Киевом до его полного разгрома не может быть и речи. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, в последнее время Россия была близка к тому, чтобы попасть в "переговорный капкан" и начать договариваться о таком мире, который мировое сообщество навязывает Киеву. При этом перспективы и последствия такого процесса оставались весьма туманными, считает Медведев.
"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!", — подчеркнул он.
Медведев в своей манере добавил, что у нынешнего киевского руководства и президента США Джо Байдена нет поводов радоваться операции в Курской области, поскольку таким образом они лишь усугубили ситуацию, с последствиями которой Украине предстоит теперь столкнуться.
"Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев", — заключил российский политик.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что наказание неминуемо настигнет киевский режим за вылазку ВСУ в Курскую область, где украинские солдаты продолжают бесцельно гибнуть каждый день. Вероятно, они и сами не понимают, зачем командование отправило их туда, поскольку это не принесло никаких стратегических успехов и негативно сказалось на общем положении дел на фронте, что подчёркивается в американских СМИ.
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