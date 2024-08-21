Медведев обещал Украине "радикально больше гробов" вместо мира за террор в Курской области

После вторжения украинской армии в Курскую область ни о каких переговорах с Киевом до его полного разгрома не может быть и речи. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, в последнее время Россия была близка к тому, чтобы попасть в "переговорный капкан" и начать договариваться о таком мире, который мировое сообщество навязывает Киеву. При этом перспективы и последствия такого процесса оставались весьма туманными, считает Медведев.

"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!", — подчеркнул он.

Медведев в своей манере добавил, что у нынешнего киевского руководства и президента США Джо Байдена нет поводов радоваться операции в Курской области, поскольку таким образом они лишь усугубили ситуацию, с последствиями которой Украине предстоит теперь столкнуться.