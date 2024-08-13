Медведев предупредил ВСУ о заслуженном наказании за вылазку в Курскую область
Медведев: Вылазка ВСУ повлечёт за собой последствия для киевского режима
ВСУ понесут заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курскую область. Такое заявление сделал председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по оказанию помощи региону во вторник, 13 августа.
"Они понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского, националистического режима", — отметил он.
В приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь превысили две тысячи военных. При этом большая часть украинских сил уже уничтожена. Лишь 12 августа Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область.
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