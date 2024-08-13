Медведев предупредил ВСУ о заслуженном наказании за вылазку в Курскую область

ВСУ понесут заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курскую область. Такое заявление сделал председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по оказанию помощи региону во вторник, 13 августа.

"Они понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского, националистического режима", — отметил он.