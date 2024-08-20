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20 августа, 08:32

В США открыли глаза на провал стратегии ВСУ в Курской области

Washington Post: Активность ВС РФ в ДНР указывают на слабость стратегии Киева

Темпы и активность российских подразделений на территории ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области. Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам Дэвида Л. Стерна, успехи, о которых Киев объявил после попытки вторжения в Россию, не остановили неуклонное продвижение ВС РФ на востоке, и сейчас под угрозой ключевой логистический узел ВСУ — Покровск.

"Потеря Покровска, логистического узла на пересечении двух основных дорог на востоке Украины, откроет двери для дальнейшего продвижения России в этом восточном промышленном регионе", — говорится в статье американского издания.

Устойчивое наступление России, по мнению обозревателя, указывает на слабость стратегии Киева, поскольку его надежды ограничить российские успехи на востоке пока не оправдываются.

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Ранее Life.ru сообщал, что один из украинских военнопленных в ходе допроса признался, что Украина планировала обменять Курск и Белгород на переговорах. Бойцам ВСУ приказали расстреливать мирное население, если те оказывают сопротивление. Не гнушались украинцы и мародёрством. При этом, как сообщают источники, в атаку на Курск и Белгород были брошены мобилизованные с минимальным уровнем подготовки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Алексей Берковиц
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