В США открыли глаза на провал стратегии ВСУ в Курской области
Washington Post: Активность ВС РФ в ДНР указывают на слабость стратегии Киева
Темпы и активность российских подразделений на территории ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области. Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам Дэвида Л. Стерна, успехи, о которых Киев объявил после попытки вторжения в Россию, не остановили неуклонное продвижение ВС РФ на востоке, и сейчас под угрозой ключевой логистический узел ВСУ — Покровск.
"Потеря Покровска, логистического узла на пересечении двух основных дорог на востоке Украины, откроет двери для дальнейшего продвижения России в этом восточном промышленном регионе", — говорится в статье американского издания.
Устойчивое наступление России, по мнению обозревателя, указывает на слабость стратегии Киева, поскольку его надежды ограничить российские успехи на востоке пока не оправдываются.
Ранее Life.ru сообщал, что один из украинских военнопленных в ходе допроса признался, что Украина планировала обменять Курск и Белгород на переговорах. Бойцам ВСУ приказали расстреливать мирное население, если те оказывают сопротивление. Не гнушались украинцы и мародёрством. При этом, как сообщают источники, в атаку на Курск и Белгород были брошены мобилизованные с минимальным уровнем подготовки.
Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova