Темпы и активность российских подразделений на территории ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области. Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам Дэвида Л. Стерна, успехи, о которых Киев объявил после попытки вторжения в Россию, не остановили неуклонное продвижение ВС РФ на востоке, и сейчас под угрозой ключевой логистический узел ВСУ — Покровск.