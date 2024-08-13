Медведев: Россия обязательно взыщет ущерб, который ВСУ нанесли стране

В ходе совещания, посвящённому гуманитарной миссии партии в Курской области, он указал, что представителям ЕР, которые помогают местным жителям, необходимо участвовать в создании информационной базы. Её, как отметил Медведев, потом будут предъявлять киевскому режиму.

"В той или иной форме. Надо просто будет ещё окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них. А мы взыщем обязательно. Мы их накажем за это всё. Ну и, конечно, победим их", — подчеркнул он.