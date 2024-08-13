Медведев: Россия обязательно взыщет ущерб, который ВСУ нанесли стране
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
РФ обязательно взыщет с Украины ущерб, который Вооружённые силы Незалежной нанесли России. С таким заявлением во вторник, 13 августа, выступил председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе совещания, посвящённому гуманитарной миссии партии в Курской области, он указал, что представителям ЕР, которые помогают местным жителям, необходимо участвовать в создании информационной базы. Её, как отметил Медведев, потом будут предъявлять киевскому режиму.
"В той или иной форме. Надо просто будет ещё окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них. А мы взыщем обязательно. Мы их накажем за это всё. Ну и, конечно, победим их", — подчеркнул он.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Но, как заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств противника, которые вторглись регион, уже уничтожены. По данным Минобороны РФ, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем ВС РФ.