Владимир Зеленский может облегчить свою участь и спасти десятки тысяч жизней украинцев, явившись с повинной в российские правоохранительные органы. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Что же касается байденского наймита Зеленского, то он как советский школьник мог бы внимательней читать Льва Толстого, а как актёр в роли Наполеона, помнить прискорбную участь того узурпатора. Посему, думаю, единственный шанс заигравшегося в "президенты" Зеленского сохранить свою (в прямом смысле слова) шкуру — это явка с повинной в российские органы (если, конечно, сможет ускользнуть туда из цепких лап его англосаксонских надзирателей)", — написал сенатор.

Климов отметил, что путь к спасению "ещё многих десятков тысяч украинских жизней" лежит именно через явку с повинной. Парламентарий добавил, что, по всей видимости, постоянно оскорбляемый богохульником Зеленским Господь, видно окончательно лишил его разума.

Интересно, продумал ли Зеленский для себя пути отхода в сложившейся ситуации, ведь в любой момент против него может повернуться буквально вся Украина и даже её официальные лица. К примеру президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что голову Зеленского может лично заказать его соратник Кирилл Буданов*.