Украине снова предрекли печальный конец, развеяв мечты по "возвращению" Крыма и новых российских территорий. Журналисты Le Point уверены, что Киеву уже ничего не поможет, в том числе положение ВСУ на фронте не сможет исправить и атака на Курскую область.

"Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она (Украина, — Прим. Life.ru) вернёт себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — говорится в материале.

Там обратили внимание, что ВСУ уже полностью выдохлись, а их потери намного больше, чем у ВС РФ. К тому же повседневная жизнь граждан Незалежной с каждым днём становится лишь тяжелее. Кроме того, администрации президент США Джо Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым хозяином овального кабинета, вряд ли Киев продолжит получать помощь от американской стороны.