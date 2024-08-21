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21 августа, 09:50

На Западе отрезвили Зеленского, развеяв мечты Киева о Крыме и Донбассе

Le Point: Украине не стоит надеяться на возвращение Крыма и Донбасса

Украине снова предрекли печальный конец, развеяв мечты по "возвращению" Крыма и новых российских территорий. Журналисты Le Point уверены, что Киеву уже ничего не поможет, в том числе положение ВСУ на фронте не сможет исправить и атака на Курскую область.

"Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она (Украина, — Прим. Life.ru) вернёт себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — говорится в материале.

Там обратили внимание, что ВСУ уже полностью выдохлись, а их потери намного больше, чем у ВС РФ. К тому же повседневная жизнь граждан Незалежной с каждым днём становится лишь тяжелее. Кроме того, администрации президент США Джо Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым хозяином овального кабинета, вряд ли Киев продолжит получать помощь от американской стороны.

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Кстати, недавно Киеву напомнили об отсутствии сил и средств на "захват Крыма". Как утверждает военный аналитик Бенджамин Фридман, для такой операции ВСУ не хватает ни живой силы, ни воздушного прикрытия — даже при наличии истребителей F-16.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Николь Вербер
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