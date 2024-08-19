Лавров категорически опроверг слухи о любых контактах для переговоров с Киевом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом при посредничестве Катара и Турции. Заявление дипломата прозвучало в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По словам главы российского МИДа, в последнее время получили распространение слухи о неких "скрытых контактах" для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара. Он обратил внимание и на вбросы о том, что наши турецкие соседи якобы планируют посредничать в сфере продовольственной безопасности, "но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Чёрном море".
"Всё это делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы — по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам", — указал Сергей Лавров.
Министр напомнил о словах президента Владимира Путина, который чётко дал понять: ни о каких переговорах с киевским режимом и речи быть не может после дерзких попыток вторжения ВСУ на территорию Курской области.
Ранее и спикер МИДа Мария Захарова отмечала, что разговаривать с киевским режимом, который убивает мирных граждан и создаёт угрозы ядерной безопасности, не о чем. А помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что России было бы совершенно не кстати начинать переговоры с Украиной после её "авантюры" в Курской области.
Life.ru