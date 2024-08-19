Лавров категорически опроверг слухи о любых контактах для переговоров с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом при посредничестве Катара и Турции. Заявление дипломата прозвучало в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам главы российского МИДа, в последнее время получили распространение слухи о неких "скрытых контактах" для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара. Он обратил внимание и на вбросы о том, что наши турецкие соседи якобы планируют посредничать в сфере продовольственной безопасности, "но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Чёрном море".

"Всё это делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы — по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам", — указал Сергей Лавров.