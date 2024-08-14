Запад готовит Украину к "принудительным" переговорам с Россией FT: Запад будет заставлять Киев пойти на переговоры, даже если Трамп проиграет 14 августа, 09:44 Бойцы ВСУ на позициях в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Западные страны собираются усилить давление на киевский режим, чтобы заставить его встать на путь окончания украинского конфликта, при этом даже возможный проигрыш на президентских выборах в США Дональда Трампа не изменит этой позиции. Таким мнением делится Financial Times.

"Киев знает, что на него будет оказываться всё большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернётся в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — пишет автор публикации.

Он также подчёркивает, что Запад высказывает всё больше недовольства необходимостью продолжать поставлять Украине военную технику и спонсировать деньгами. Хотя при этом многие политические лидеры хотели бы, чтобы Киев достиг каких-то успехов в конфликте перед ведением переговоров с РФ, сказано в статье. При нынешнем уровне западной военной поддержки и внутренней мобилизации ресурсов Украины у ВСУ нет жизнеспособного пути к победе, подчёркивает автор. Высокопоставленный европейский чиновник подтверждает его слова и отмечает, что у ЕС нет желания активизировать свои усилия и ещё больше вооружать Украину.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина готова обсуждать с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Посол России в Лондоне Андрей Келин призвал не воспринимать серьёзно заявления о возможности проведения мирных переговоров с РФ из уст Зеленского, чьи полномочия в качестве президента истекли ещё в мае.

Авторы Татьяна Миссуми