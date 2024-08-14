Россия отказалась брать в расчёт предложение нелегитимного Зеленского о переговорах
Посол Келин: Слова Зеленского о переговорах с РФ не стоит воспринимать всерьёз
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Посол России в Лондоне Андрей Келин призвал не воспринимать серьёзно заявления о возможности проведения мирных переговоров с РФ из уст Владимира Зеленского, чьи полномочия в качестве президента истекли ещё в мае. По его словам, Киев не продемонстрировал подтверждение весомости этих слов.
"Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьёз воспринимать и комментировать. Тем более, с учётом его непрояснённого статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов", — подчеркнул Келин в беседе с РИА "Новости".
Глава российской дипломатической миссии отметил, что вопрос мирных переговоров с Россией "не в фаворе" в лондонских официальных кругах.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина готова обсуждать с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Политик предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит". При этом до этого в американской прессе уже указывали на сигналы о том, что Киев готов пойти на переговоры, если они не будут подразумевать безоговорочной капитуляции для Незалежной. Тем временем РФ скептически относится к любым заявлениям из Киева, отмечая, что все решения за Украину принимаются на Западе.