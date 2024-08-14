Россия отказалась брать в расчёт предложение нелегитимного Зеленского о переговорах

Посол России в Лондоне Андрей Келин призвал не воспринимать серьёзно заявления о возможности проведения мирных переговоров с РФ из уст Владимира Зеленского, чьи полномочия в качестве президента истекли ещё в мае. По его словам, Киев не продемонстрировал подтверждение весомости этих слов.

"Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьёз воспринимать и комментировать. Тем более, с учётом его непрояснённого статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов", — подчеркнул Келин в беседе с РИА "Новости".