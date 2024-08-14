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14 августа, 00:55

Политолог оценил вероятность переговоров Москвы и Киева в декабре

Политолог Блохин: Мирные переговоры с Украиной в декабре лишь фантазия

Политолог Константин Блохин резко отверг вероятность мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре, назвав её "политической фантастикой". В интервью с "Лентой.ру" эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН выразил сомнение в осуществимости такого сценария, особенно на фоне текущих событий на фронте.

Он акцентировал внимание на том, что недавние прорывы в Курской области и общая напряжённость показывают, что реальных предпосылок для переговоров в ближайшее время нет. Анализируя ситуацию политолог отметил, что, хотя киевские власти и готовят общественность к возможным переговорным процессам, существующие политические и военные условия создают значительные преграды. Он также подчеркнул, что в предстоящем будущем могут произойти значительные изменения в международной политике, включая возможное изменение руководства США, что может повлиять на ситуацию.

"Я бы сказал о возможности мирных переговоров в декабре "скорее нет, чем да". Реальность немного другая. Пока особых предпосылок к переговорам нет, хотя желание вроде бы есть, но у каждого на своих условиях", — отметил эксперт.

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Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий завершения конфликта. В статье утверждается, что в итоге украинцы могут быть готовы к миру на условиях российского лидера, который включает сохранение территории за Россией и запрет на вступление Украины в НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / vchal

Кирилл Сосновских
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