Политолог Константин Блохин резко отверг вероятность мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре, назвав её "политической фантастикой". В интервью с "Лентой.ру" эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН выразил сомнение в осуществимости такого сценария, особенно на фоне текущих событий на фронте.

Он акцентировал внимание на том, что недавние прорывы в Курской области и общая напряжённость показывают, что реальных предпосылок для переговоров в ближайшее время нет. Анализируя ситуацию политолог отметил, что, хотя киевские власти и готовят общественность к возможным переговорным процессам, существующие политические и военные условия создают значительные преграды. Он также подчеркнул, что в предстоящем будущем могут произойти значительные изменения в международной политике, включая возможное изменение руководства США, что может повлиять на ситуацию.

"Я бы сказал о возможности мирных переговоров в декабре "скорее нет, чем да". Реальность немного другая. Пока особых предпосылок к переговорам нет, хотя желание вроде бы есть, но у каждого на своих условиях", — отметил эксперт.