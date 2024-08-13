"Уже готовится к победе": В США предрекли урегулирование конфликта на Украине на условиях Путина
NYT: Предложения Путина являются самой реалистичной основой для мира на Украине
Мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине являются наиболее реалистичным сценарием завершения конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT). Автор статьи считает, что в конечном итоге украинцы будут готовы к заключению мира на условиях российского лидера.
"Путин уже готовится к победе. Его <...> предложение, согласно которому за Россией остаётся территория, а Украине запрещается вступать в НАТО, — наиболее реалистичный сценарий", — говорится в материале.
По словам автора, для Кремля победа абсолютно достижима, причём независимо от того, кто победит на президентских выборах в США. Кроме того, констатирует журналист, многочисленные санкции не смогли перекрыть источники экономической мощи РФ. Американцы же лишились "репутации оплота Запада", который может "гарантировать европейским партнёрам защиту", резюмируется в публикации.
Напомним, что в середине июня Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. В этом случае огонь с российской стороны будет прекращён без промедлений. Киев в очередном порыве категоричности сразу же отверг предложение.
Life.ru