"Объявление войны": В Совфеде оценили просьбу Зеленского к Западу разрешить бить вглубь России

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выступил с предупреждением в адрес Запада в связи с возможным решением разрешить Киеву бить предоставленным оружием вглубь российских территорий. Как подчеркнул сенатор, такие шаги будут расцениваться как "прямое объявление войны" нашей стране.

"Если Запад пойдёт на поводу у Зеленского и даст разрешение на удары своим оружием вглубь РФ, это решение будет для них чревато. Мы воспримем это как объявление войны, и ответ с нашей стороны обязательно последует", — приводит РИА "Новости" слова Цекова.

Он добавил, что западные страны и так уже находятся в состоянии конфликта с РФ, поскольку регулярно оказывают военную помощь Киеву.