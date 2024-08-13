"Объявление войны": В Совфеде оценили просьбу Зеленского к Западу разрешить бить вглубь России
Сенатор Цеков: Разрешение Запада бить вглубь РФ будет объявлением войны
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выступил с предупреждением в адрес Запада в связи с возможным решением разрешить Киеву бить предоставленным оружием вглубь российских территорий. Как подчеркнул сенатор, такие шаги будут расцениваться как "прямое объявление войны" нашей стране.
"Если Запад пойдёт на поводу у Зеленского и даст разрешение на удары своим оружием вглубь РФ, это решение будет для них чревато. Мы воспримем это как объявление войны, и ответ с нашей стороны обязательно последует", — приводит РИА "Новости" слова Цекова.
Он добавил, что западные страны и так уже находятся в состоянии конфликта с РФ, поскольку регулярно оказывают военную помощь Киеву.
Накануне Зеленский заявил, что вновь будет просить "хозяев" разрешить бить западным оружием вглубь РФ. В связи с этим он поручил министерству обороны и дипломатам разработать план действий, который поможет Киеву добиться этого.
Ранее в США допустили, что правительство страны может всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Однако заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ.
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