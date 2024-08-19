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19 августа, 19:44

В МИД РФ исключили возможность переговоров с Киевом

МИД РФ: О переговорах с Киевом о перспективах урегулирования не может идти речи

О переговорах с Киевом речи быть не может в условиях вторжения ВСУ на территорию Курской области. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем.

"С российской стороны подвергнута решительному осуждению варварская террористическая вылазка вооружённых формирований нацистского киевского режима в Курской области Российской Федерации. Подчёркнуто, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования", — сказано в сообщении ведомства.

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О невозможности переговоров после вторжения ВСУ на территорию Курской области ранее говорил и глава государства Владимир Путин. По его словам, атакуя приграничные районы России, Киев стремится улучшить свои переговорные позиции. Точку зрения президента поддержал и глава российского МИД Сергей Лавров, который назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом при посредничестве Катара и Турции.

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Telegram / МИД РФ

Оксана Попова
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