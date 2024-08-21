Захарова назвала невозможными переговоры с «бандитской хунтой» после попытки ВСУ ворваться в Россию

Киев ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя новые псевдоаргументы. Однако после попытки нарушить целостность РФ о переговорах украинской стороне можно забыть. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Комментарий Марии Захаровой. Видео © Telegram / Мария Захарова

«Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори (я ещё раз подчеркну то, что было сказано российским руководством) аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой, они, видимо, всё равно пытаются навязать миру свою идеологему», — говорится в сообщении Захаровой.