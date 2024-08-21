Захарова назвала невозможными переговоры с «бандитской хунтой» после попытки ВСУ ворваться в Россию
Захарова: Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область аннулирует возможность переговоров
Киев ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя новые псевдоаргументы. Однако после попытки нарушить целостность РФ о переговорах украинской стороне можно забыть. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментарий Марии Захаровой. Видео © Telegram / Мария Захарова
«Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори (я ещё раз подчеркну то, что было сказано российским руководством) аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой, они, видимо, всё равно пытаются навязать миру свою идеологему», — говорится в сообщении Захаровой.
Она отметила циничную попытку Зеленского обратиться к народу с заявлением о создании "буферной зоны" По словам представителя МИД РФ, так лидер киевского режима хочет поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность и привлечь ещё больше денег со стороны Запада.
Напомним, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. За это время украинская армия потеряла более 4 130 солдат. В результате агрессии киевского режима погиб 31 мирный житель, ещё 143 госпитализированы. Захарова ранее заявляла, что вторжение ВСУ происходило при поддержке и одобрении со стороны западных партнёров.
Telegram / Мария Захарова