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22 августа, 04:50

Две ракеты и беспилотник уничтожили ночью над Курской областью

Две украинские ракеты и беспилотник уничтожили ночью в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Две украинские ракеты и БПЛА самолётного типа уничтожены ночью в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в телеграм-канале, напомнив, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя. О находке нужно сообщить по номеру 112.

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Также минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую область. Большая часть дронов была сбита, однако в результате падения одного из БПЛА возник пожар на военном объекте.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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