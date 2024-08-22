Две ракеты и беспилотник уничтожили ночью над Курской областью

Две украинские ракеты и беспилотник уничтожили ночью в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Две украинские ракеты и БПЛА самолётного типа уничтожены ночью в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в телеграм-канале, напомнив, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя. О находке нужно сообщить по номеру 112.