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22 августа, 03:23

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Сразу пять украинских беспилотников предприняли попытку прорваться через воздушную границу РФ в районе Ростовской области ранним утром 22 августа. Избежать прилётов удалось благодаря оперативной работе расчётов российских ЗРК, рассказал в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — отчитался губернатор.

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Обстрелу несколькими часами ранее подвергся и город Шебекино. Один из взрывов серьёзно ранил местную жительницу, которая получила осколочные ранения ног и баротравму. А вот на сёла Новое и Тишанка ВСУ натравили ударные беспилотники, но дело обошлось лишь материальным ущербом.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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