Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Сразу пять украинских беспилотников предприняли попытку прорваться через воздушную границу РФ в районе Ростовской области ранним утром 22 августа. Избежать прилётов удалось благодаря оперативной работе расчётов российских ЗРК, рассказал в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

Обстрелу несколькими часами ранее подвергся и город Шебекино. Один из взрывов серьёзно ранил местную жительницу, которая получила осколочные ранения ног и баротравму. А вот на сёла Новое и Тишанка ВСУ натравили ударные беспилотники, но дело обошлось лишь материальным ущербом.