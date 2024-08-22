Жительница Шебекино получила минно-взрывную травму в результате обстрела ВСУ

Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины в ночь на 22 августа. Ранения в результате удара получила местная жительница, рассказал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава региона.

Также осколки повредили остекление одного из коммерческих объектов города и посекли легковой автомобиль. Более точная оценка нанесённому ущербу будет дана после обхода мест прилётов в светлое время суток.