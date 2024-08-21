Газопровод повреждён в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины ударили по двум населённым пунктам Волоконовского района Белгородской области, задействовав ударные беспилотники. К счастью, никто не пострадал, но без повреждений не обошлось, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новое в результате атак БПЛА сгорели надворные постройки и частный дом, повреждены два легковых автомобиля и газопровод», — написал губернатор в Telegram.

Также под ударом оказалось село Тишанка. Операторы БПЛА сбросили на автомобили местных жителей взрывные устройства, в результате чего транспортные средства посекло осколками, заключил Гладков.