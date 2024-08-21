Газопровод повреждён в Белгородской области в результате атаки ВСУ
Вооружённые силы Украины ударили по двум населённым пунктам Волоконовского района Белгородской области, задействовав ударные беспилотники. К счастью, никто не пострадал, но без повреждений не обошлось, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новое в результате атак БПЛА сгорели надворные постройки и частный дом, повреждены два легковых автомобиля и газопровод», — написал губернатор в Telegram.
Также под ударом оказалось село Тишанка. Операторы БПЛА сбросили на автомобили местных жителей взрывные устройства, в результате чего транспортные средства посекло осколками, заключил Гладков.
Непрекращающиеся атаки украинских беспилотников на гражданских вынудило власти Белгородской области защищать общественный транспорт от летательных аппаратов ВСУ. Для этого на пассажирские автобусы будут устанавливаться средства радиоэлектронной борьбы.
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