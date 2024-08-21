ПВО России сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью 21 августа, 12:03 Солдат ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Атака со стороны ВСУ длилась на протяжении получаса. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«С 12.20 до 13.00 (по Москве) пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в тексте.

Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области отчиталось о поражении воздушных целей над регионом в ночь на 21 августа. Силы ПВО засекли и уничтожили два беспилотника ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми