Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Тульской областью
Министерство по региональной безопасности Тульской области отчиталось о поражении воздушных целей над регионом в ночь на 21 августа. Силы ПВО засекли и уничтожили два беспилотника ВСУ.
"Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", — гласит сообщение ведомства.
Ранее свидетелями работы сил ПВО стали жители подмосковного Подольска. Сообщалось о ликвидации четырёх дронов, которые держали курс на российскую столицу. К счастью, никто не пострадал.
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