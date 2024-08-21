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Регион
21 августа, 01:12

Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Тульской областью

Министерство по региональной безопасности Тульской области отчиталось о поражении воздушных целей над регионом в ночь на 21 августа. Силы ПВО засекли и уничтожили два беспилотника ВСУ.

"Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", — гласит сообщение ведомства.

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Ранее свидетелями работы сил ПВО стали жители подмосковного Подольска. Сообщалось о ликвидации четырёх дронов, которые держали курс на российскую столицу. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Илья Пушкарев
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