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21 августа, 00:54

Четвёртый летящий на Москву беспилотник сбит в Подмосковье

Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбит в области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На данный момент отражена атака на Москву уже 4 БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник в телеграм-канале, отметив, что на месте работают все службы.

От взрывов затряслись окна: Момент уничтожения дрона над Подольском попал на видео
От взрывов затряслись окна: Момент уничтожения дрона над Подольском попал на видео

Силы ПВО начали работать над Подмосковьем в ночь на 21 августа. Все три дрона были сбиты в городском округе Подольск.

Обложка ©

Unsplash / Aleksandr Popov

Артур Лапсаков
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