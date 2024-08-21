Четвёртый летящий на Москву беспилотник сбит в Подмосковье
Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбит в области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На данный момент отражена атака на Москву уже 4 БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник в телеграм-канале, отметив, что на месте работают все службы.
Силы ПВО начали работать над Подмосковьем в ночь на 21 августа. Все три дрона были сбиты в городском округе Подольск.
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Unsplash / Aleksandr Popov