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21 августа, 00:07

Силы ПВО отразили в Подольске атаку дрона, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Подольске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, дрон летел на столицу.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал Собянин в телеграм-канале, добавив, что на месте работают специалисты экстренных служб.

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью

Неспокойно этой ночью и в небе над Брянской областью, где суммарно силы ПВО сбили уже 15 беспилотников ВСУ. Также атака была отражена около полуночи.

Обложка ©

Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
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