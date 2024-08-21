Силы ПВО отразили в Подольске атаку дрона, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Подольске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, дрон летел на столицу.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал Собянин в телеграм-канале, добавив, что на месте работают специалисты экстренных служб.