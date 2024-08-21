Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Тем временем в ростовском Пролетарске продолжается пожар на нефтебазе. Возгорание началось после атаки украинских беспилотников. Пострадали 40 спасателей, пятеро из них находятся в реанимации. Бушующее пламя тушат уже третий день. Площадь пожара достигает 10 тыс. кв. м.
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