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20 августа, 21:03

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Силы ПВО уничтожили ночью над Крымом два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили ночью над Крымом два украинских беспилотника

Тем временем в ростовском Пролетарске продолжается пожар на нефтебазе. Возгорание началось после атаки украинских беспилотников. Пострадали 40 спасателей, пятеро из них находятся в реанимации. Бушующее пламя тушат уже третий день. Площадь пожара достигает 10 тыс. кв. м.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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