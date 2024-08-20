Силы ПВО уничтожили ночью над Крымом два украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Крымом два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее ВСУ пытались дронами-камикадзе атаковать стратегически важный мост через реку Десну в Брянской области. Он находится всего в километре от границы с Сумской областью. Безуспешная попытка навредить объекту была предпринята 18 августа.
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