Силы ПВО уничтожили ночью над Крымом два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Крымом два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.