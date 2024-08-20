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20 августа, 04:16

Силы ПВО уничтожили ночью над Крымом два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Крымом два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.

Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью
Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Ранее ВСУ пытались дронами-камикадзе атаковать стратегически важный мост через реку Десну в Брянской области. Он находится всего в километре от границы с Сумской областью. Безуспешная попытка навредить объекту была предпринята 18 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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