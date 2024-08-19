ВСУ пытались дронами атаковать стратегически важный мост в Брянской области

ВСУ пытались дронами-камикадзе атаковать стратегически важный мост через реку Десну в Брянской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Он находится всего в километре от границы с Сумской областью. Безуспешная попытка навредить объекту была предпринята накануне, 18 августа.

Всего противник запустил по мосту три беспилотника, двое из которых взорвались у пункта охраны, а третий без детонации упал в лесу неподалёку. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура и опоры моста не пострадали.