ВСУ пытались дронами атаковать стратегически важный мост в Брянской области
ВСУ пытались дронами-камикадзе атаковать стратегически важный мост через реку Десну в Брянской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Он находится всего в километре от границы с Сумской областью. Безуспешная попытка навредить объекту была предпринята накануне, 18 августа.
Всего противник запустил по мосту три беспилотника, двое из которых взорвались у пункта охраны, а третий без детонации упал в лесу неподалёку. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура и опоры моста не пострадали.
Ранее, в ночь на 19 августа, ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Разбито три пролёта. Тем не менее российская группировка в данном районе обеспечивает через понтонные переправы.
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