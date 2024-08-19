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19 августа, 06:46

ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм под Курском, разбито три пролёта

ВСУ минувшей ночью ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. В результате атаки разбито три пролёта, сообщает источник SHOT.

Сейчас российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное население. Людей вывозят из приграничных районов на лодках.

Ранее жители села Глушково в Курской области сообщили, что ВСУ разрушили мост через реку Сейм с целью усложнения их эвакуации. Первые удары по мосту пришлись на 15 августа, а после них образовались две крупные дыры, затруднившие выезд.

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Иван Косицын
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