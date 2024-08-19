ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм под Курском, разбито три пролёта

ВСУ минувшей ночью ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. В результате атаки разбито три пролёта, сообщает источник SHOT.

Сейчас российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное население. Людей вывозят из приграничных районов на лодках.