Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью
Средства ПВО РФ сбили минувшей ночью украинский беспилотник над Орловской областью. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы", — написал глава области в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ. Речь идёт про Белгородскую и Курскую области.
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