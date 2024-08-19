Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Средства ПВО РФ сбили минувшей ночью украинский беспилотник над Орловской областью. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы", — написал глава области в телеграм-канале.