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19 августа, 05:10

Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Средства ПВО РФ сбили минувшей ночью украинский беспилотник над Орловской областью. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы", — написал глава области в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ. Речь идёт про Белгородскую и Курскую области.

Украинский FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Белгородской области
Украинский FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Белгородской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Иван Косицын
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