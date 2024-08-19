Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске превысило 40

В больницу Пролетарского района Ростовской области обратился 41 пожарный — специалисты пострадали при тушении склада, который загорелся после атаки беспилотников. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил губернатор региона Василий Голубев.

"В центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова", — написал он в телеграм-канале.