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19 августа, 14:31

Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске превысило 40

В Ростовской области 41 пожарный пострадал при тушении склада после атаки БПЛА

В больницу Пролетарского района Ростовской области обратился 41 пожарный — специалисты пострадали при тушении склада, который загорелся после атаки беспилотников. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил губернатор региона Василий Голубев.

"В центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова", — написал он в телеграм-канале.

По словам Голубева, тушение огня продолжается, спасатели работают в тяжелейших условиях.

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Утром 18 августа Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков у промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Пожар начали тушить, но работу спасателей прервала повторная атака со стороны ВСУ. Пожарные возобновили тушение. В Пролетарском районе Ростовской области власти ввели режим повышенной готовности, однако затем его перевели в режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Никита Осипов
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