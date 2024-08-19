Очевидцы рассказали о "жуткой вони" из-за утечки перед взрывом в Стерлитамаке
Очевидцы рассказали об утечке перед взрывом на трубопроводе в Стерлитамаке
Несколько очевидцев рассказали об утечке газа перед взрывом на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке 19 августа. Так, двое местных жителей приехали в гараж неподалеку от трубопровода, чтобы настроить магнитолу, и оба ощутили на месте запах газа, а вскоре услышали, что прогремел взрыв.
Пожарные локализовали пожар на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода в Стерлитамаке. Видео © Пресс-служба МЧС
"Вонь была жуткая: газ, хлор, пластик, что-то непонятное такое. Очень сильно воняло. Потом приехали в гараж, времени прошло минут 15, над лужами газ поднимался, видно было. Мы уже готовились скручивать отсюда, и потом прошла взрывная волна как гром среди ясного неба", — приводит слова одного из своих собеседников "Лента.ру".
Второй мужчина также рассказал, что сидя в машине, надышался запахом карбида до такой степени, что его начало тошнить. Оба собеседника наших коллег уцелели — их зацепило лишь краем.
О том, что на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв, Life.ru сообщил в понедельник утром. По данным МЧС, причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Известно как минимум о троих пострадавших. Они доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
МЧС