Очевидцы рассказали о "жуткой вони" из-за утечки перед взрывом в Стерлитамаке

Несколько очевидцев рассказали об утечке газа перед взрывом на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке 19 августа. Так, двое местных жителей приехали в гараж неподалеку от трубопровода, чтобы настроить магнитолу, и оба ощутили на месте запах газа, а вскоре услышали, что прогремел взрыв.

Пожарные локализовали пожар на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода в Стерлитамаке. Видео © Пресс-служба МЧС

"Вонь была жуткая: газ, хлор, пластик, что-то непонятное такое. Очень сильно воняло. Потом приехали в гараж, времени прошло минут 15, над лужами газ поднимался, видно было. Мы уже готовились скручивать отсюда, и потом прошла взрывная волна как гром среди ясного неба", — приводит слова одного из своих собеседников "Лента.ру".