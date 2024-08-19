Пожар в Стерлитамаке возник из-за разгерметизации на воздушной линии газопровода

Причиной пожара в Стерлитамаке стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке. Видео © Telegram / МЧС России

"Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа", — говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают экстренные службы. Пожар на воздушной линии газопровода уже локализован. В результате инцидента пострадали три человека, они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.