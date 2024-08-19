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19 августа, 08:43

Пожар в Стерлитамаке возник из-за разгерметизации на воздушной линии газопровода

Трое пострадавших при пожаре на заводе в Стерлитамаке находятся в реанимации

Причиной пожара в Стерлитамаке стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке. Видео © Telegram / МЧС России

"Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа", — говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают экстренные службы. Пожар на воздушной линии газопровода уже локализован. В результате инцидента пострадали три человека, они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Очевидцы рассказали, что сперва слышали хлопок, а после увидели густой дым.

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Telegram / МЧС России

Иван Косицын
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