СК: Трое рабочих погибли на заводе в Башкирии при возгорании газовоздушной смеси
В Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. О подробностях случившегося рассказали в региональном управлении СК.
"5 августа на территории одного из предприятий Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия", — отметили в ведомстве.
Следователи уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам".
Ранее в Омской области погиб 24-летний местный житель, работавший на производстве тротуарной плитки. Он угодил в бетономешалку и та сразу включилась, переломав ему часть костей.
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