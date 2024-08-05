СК: Трое рабочих погибли на заводе в Башкирии при возгорании газовоздушной смеси

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. О подробностях случившегося рассказали в региональном управлении СК.

"5 августа на территории одного из предприятий Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Следователи уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам".