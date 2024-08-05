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Регион
5 августа, 18:49

СК: Трое рабочих погибли на заводе в Башкирии при возгорании газовоздушной смеси

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. О подробностях случившегося рассказали в региональном управлении СК.

"5 августа на территории одного из предприятий Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Следователи уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам".

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Ранее в Омской области погиб 24-летний местный житель, работавший на производстве тротуарной плитки. Он угодил в бетономешалку и та сразу включилась, переломав ему часть костей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Никита Осипов
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