В Омской области рабочего перемололо в бетономешалке
В посёлке Большеречье Омской области трагически погиб 24-летний местный житель, работавший на производстве тротуарной плитки. По данным РИА "Новости", он угодил в бетономешалку и та сразу включилась, переломав ему часть костей.
"При очистке короба лотка для загрузки сырья бетономешалки он по неосторожности упал внутрь. От ударов молотка о короб бетономешалка включилась", — рассказывает источник в экстренных службах.
Правоохранители проводят проверку по факту трагедии на производстве.
А ранее в Новосибирске многодетный отец погиб после падения в яму с семечками. Мужчина приехал на КамАЗе разгружать семена на элеватор, по случайности соскользнул в хранилище и увяз.
TACC / NEWS.ru / Сергей Булкин