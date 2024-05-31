Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 08:11
5020

В Омской области рабочего перемололо в бетономешалке

В посёлке Большеречье Омской области трагически погиб 24-летний местный житель, работавший на производстве тротуарной плитки. По данным РИА "Новости", он угодил в бетономешалку и та сразу включилась, переломав ему часть костей.

"При очистке короба лотка для загрузки сырья бетономешалки он по неосторожности упал внутрь. От ударов молотка о короб бетономешалка включилась", — рассказывает источник в экстренных службах.

Правоохранители проводят проверку по факту трагедии на производстве.

В Коломне цистерна убила водителя цементовоза "выстрелом" люка в голову
В Коломне цистерна убила водителя цементовоза "выстрелом" люка в голову

А ранее в Новосибирске многодетный отец погиб после падения в яму с семечками. Мужчина приехал на КамАЗе разгружать семена на элеватор, по случайности соскользнул в хранилище и увяз.

Обложка ©

TACC / NEWS.ru / Сергей Булкин

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров