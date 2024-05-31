В Омской области рабочего перемололо в бетономешалке

В посёлке Большеречье Омской области трагически погиб 24-летний местный житель, работавший на производстве тротуарной плитки. По данным РИА "Новости", он угодил в бетономешалку и та сразу включилась, переломав ему часть костей.

"При очистке короба лотка для загрузки сырья бетономешалки он по неосторожности упал внутрь. От ударов молотка о короб бетономешалка включилась", — рассказывает источник в экстренных службах.

Правоохранители проводят проверку по факту трагедии на производстве.