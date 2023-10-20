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20 октября, 06:44

Россиянин погиб, утонув в семечках

В Новосибирской области многодетный отец погиб, упав в яму с семечками

Многодетный отец погиб после падения в яму с семечками в селе Половинное Краснозёрского района Новосибирской области. Как рассказали kp.ru местные жители, мужчина приехал на КамАЗе разгружать семена на элеватор. Его тело обнаружили позднее.

"Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе и провалился туда. Как упал — непонятно. В итоге его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один", — делятся они.

У погибшего остались трое сыновей. Сельчане охарактеризовали его семью как хорошую, а мужчина, по их словам, полностью обеспечивал родных.

Как сообщили изданию в региональном управлении Следственного комитета, обстоятельства трагедии выясняются.

Туляк в пьяном угаре застрелил товарища после того, как тот внезапно стал ему противен

Туляк в пьяном угаре застрелил товарища после того, как тот внезапно стал ему противен

А в Петропавловске-Камчатском прямо во время купания в банном чане умерла туристка из Москвы. По данным следствия, в момент смерти девушка была пьяна, у неё развилась сердечная недостаточность.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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