Россиянин погиб, утонув в семечках
В Новосибирской области многодетный отец погиб, упав в яму с семечками
Многодетный отец погиб после падения в яму с семечками в селе Половинное Краснозёрского района Новосибирской области. Как рассказали kp.ru местные жители, мужчина приехал на КамАЗе разгружать семена на элеватор. Его тело обнаружили позднее.
"Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе и провалился туда. Как упал — непонятно. В итоге его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один", — делятся они.
У погибшего остались трое сыновей. Сельчане охарактеризовали его семью как хорошую, а мужчина, по их словам, полностью обеспечивал родных.
Как сообщили изданию в региональном управлении Следственного комитета, обстоятельства трагедии выясняются.
А в Петропавловске-Камчатском прямо во время купания в банном чане умерла туристка из Москвы. По данным следствия, в момент смерти девушка была пьяна, у неё развилась сердечная недостаточность.
ТАСС / Алексей Коновалов